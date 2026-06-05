Настоящие «Пираты Карибского моря» всплыли со дна: на Багамах нашли три разбойничьих корабля

У берегов Багамских островов нашли первые кораблекрушения, которые связывают с реальными пиратами Карибского моря, пишет Daily Mail. Морские археологи и документалисты из исследовательской команды New Providence Pirates Expedition обнаружили шесть затонувших судов в районе Нассау, столицы Багам. Три из них относятся к золотому веку пиратства — периоду с 1680-х по 1720-е годы.

Один из кораблей нашли прямо в гавани Нассау. От него остались в основном балластные камни, лежащие поверх обгоревшего корпуса. По словам директора музея Bahamas Maritime Museum Майкла Патмана, это похоже на типичный пиратский след: захватив судно, пираты забирали груз, пушки и ценное оснащение, а сам корабль могли сжечь до ватерлинии, чтобы скрыть преступление.

Второй корабль обнаружили в 35 км к востоку от Нассау. Это был одномачтовый шлюп с балластом, палубной пушкой, поворотным орудием, ядрами, мушкетными пулями и точильным камнем для сабель. Отсутствие груза заставило исследователей предположить, что судно могло использоваться именно для нападений.

Третий старый корпус нашли под мостом в Нассау. Там сохранились доски, снасти, стеклянные бутылки, кирпичи камбуза и глиняные трубки с британским гербом. Судя по ним, корабль, вероятно, шел из Англии уже после спада пиратской угрозы и сел на мель.

Нассау когда-то был настоящей пиратской столицей: здесь действовали Черная Борода, Энн Бонни, Генри Эвери и другие морские разбойники. Теперь их эпоха перестала быть только легендой — часть ее буквально лежала на дне гавани.