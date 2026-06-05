В Госавтоинспекции Подмосковья напомнили родителям о правилах безопасности детей летом

Родителям следует особенно тщательно следить за безопасностью детей в период летних каникул. Об этом в своих социальных сетях сообщает Госавтоинспекция по Московской области.

Так, в целях безопасности взрослых призвали не разрешать детям выезжать на дороги общего пользования на питбайках. Кроме того, следует помнить о возрастном ограничении на кикшеринг и не передавать детям свои аккаунты для аренды СИМ. Ребенок должен знать, что поездки вдвоем ведут к тяжелым травмам. Специалисты также призвали не доверять контроль за маленькими детьми старшим братьям и сестрам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.