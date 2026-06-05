Раны, которые светились в темноте: как «ангельское сияние» спасло сотни солдат

В период гражданской войны в США, во время битвы при Шайло в 1862 году раненые солдаты лежали под дождем в лесах и оврагах, ожидая помощи или смерти. Когда врачи добрались до поля боя, они увидели странное зрелище: некоторые открытые раны светились голубоватым светом, пишет Popular Mechanics, ссылаясь на исследование двух американских учеников старшей школы Билла Мартина и Джона Кертиса.

Еще удивительнее было то, что солдаты со светящимися ранами чаще выживали, чем те, у кого раны выглядели обычно. Явление прозвали «ангельским сиянием», а часть людей видела в нем почти чудо.

Разгадка появилась только спустя много лет. В 2001 году ученики старшей школы Билл Мартин и Джон Кертис заинтересовались этой историей на уроке и вместе с матерью Джона, микробиологом, начали разбираться. Оказалось, свечение могли вызывать биолюминесцентные бактерии Photorhabdus luminescens.

Эти бактерии обычно живут в союзе с микроскопическими червями-нематодами и заражают насекомых. Попав в насекомое, они выделяют вещества, которые убивают добычу и одновременно не дают другим бактериям занять это место.

Именно это, вероятно, спасало раненых солдат. Насекомые, привлеченные запахом крови, могли переносить бактерии на открытые раны. А выделения Photorhabdus luminescens подавляли опасные инфекции и гангрену.

Обычно такие бактерии плохо выживают при температуре человеческого тела. Но после битвы было холодно, сыро и дождливо — условия оказались подходящими. Так «ангельское сияние» оказалось не мистикой, а редким случаем, когда бактерии помогли людям выжить.