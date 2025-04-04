Правление Ассоциации собственников коттеджного поселка «Мартемьяново-3» информирует о проведении Общего очного собрания
Утвердить ОЧНУЮ (голосование посредством бюллетеней) форму проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3». Утвердить дату проведения ОЧНОГО очередного Общего собрания 27 апреля 2025 года датой очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3».
Утвердить время 10-30 (мск) временем начала регистрации, время 11-00 (мск) временем начала очередного общего собрания. Утвердить местом проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3» спортивно-рекреационную зону поселка.
Предварительно утвердить следующую Повестку очередного очного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3»:
1. Утверждение Председателя Общего собрания.
2. Утверждение Секретаря Общего собрания.
3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
4. Утверждение повестки собрания.
5. Отчет ревизионной комиссии за 2020г. и 2021г.
6. Отчет директора за 2024г.
7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018г.,2019г.,2020г.,2021г.,2022г., 2023 и 2024г.
8. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. Продажа сетей 0,4 кВ (от ШР до ТП) сетевой компании ООО «Центроблэнерго».
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Утверждение Положения о взносах в новой редакции.
12.Утверждение Бюджета АСКП на 2025 год