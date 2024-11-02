Правление Ассоциации собственников коттеджного поселка «Мартемьяново-3» информирует о проведении Общего очного собрания
Утвердить ОЧНУЮ (голосование посредством бюллетеней) форму проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3». Утвердить дату проведения ОЧНОГО очередного Общего собрания 24 ноября 2024 года датой очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3».
Утвердить время 10-30 (мск) временем начала регистрации, время 11-00 (мск) временем начала очередного общего собрания. Утвердить местом проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3» спортивно-рекреационную зону поселка.
Предварительно утвердить следующую Повестку очередного очного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3»:
1. Утверждение Председателя Общего собрания.
2. Утверждение Секретаря Общего собрания.
3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
4. Утверждение повестки собрания.
5. Отчет ревизионной комиссии за 2020 г. и 2021 г.
6. Отчет директора за 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
8. Исключение из членов Ассоциации.
9. Избрание Правления Ассоциации.
10. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
11. Выборы Директора Ассоциации.
12. Передача водопроводных сетей в МУП «Водоканал».
13. Продажа сетей 0,4 кВ (от ШР до ТП) сетевой компании ООО «Центроблэнерго».
14. Утверждение Устава в новой редакции. 3
15. Утверждение Положения о взносах в новой редакции.
16. Утверждение Бюджета АСКП на 2025 год.
17. Рассмотрение обращения жителя 67 уч.