Правление Ассоциации собственников КП «Мартемьяново-3» информирует о проведении Общего очного собрания членов
Утвердить ОЧНУЮ (голосование посредством бюллетеней) форму проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3».
Утвердить дату проведения ОЧНОГО очередного Общего собрания 26 октября 2026 года датой очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3».
Утвердить время 10-30 (мск) временем начала регистрации, время 11-00 (мск) временем начала очередного общего собрания.
Утвердить местом проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3» спортивно-рекреационную зону поселка
Утвердить следующую Повестку очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3»:
1. Утверждение Председателя Общего собрания.
2. Утверждение Секретаря Общего собрания.
3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
4. Утверждение повестки собрания.
5. Отчет ревизионной комиссии за 2020 г. и 2021 г.
6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.
7. Передача сетей хозбытовой канализации Ассоциации в собственность Администрации Наро-фоминского округа.
8. Продажа сетей 0,4 кв. (от ШР до ТП) сетевой компании ООО «Центроблэнерго».
9. Передача газовых сетей в Мособлгаз.
10. Утверждение изменений Устава в новой редакции.
11. Утверждение изменения размеров членских и компенсационных взносов АСКП.
12. Утверждение бюджета на 2026 год.