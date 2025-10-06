Правление Ассоциации собственников КП «Мартемьяново-3» информирует о проведении Общего очного собрания членов

Утвердить дату проведения ОЧНОГО очередного Общего собрания 26 октября 2026 года датой очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3».

Утвердить время 10-30 (мск) временем начала регистрации, время 11-00 (мск) временем начала очередного общего собрания.

Утвердить местом проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3» спортивно-рекреационную зону поселка

Утвердить следующую Повестку очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3»:

1. Утверждение Председателя Общего собрания.

2. Утверждение Секретаря Общего собрания.

3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.

4. Утверждение повестки собрания.

5. Отчет ревизионной комиссии за 2020 г. и 2021 г.

6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.

7. Передача сетей хозбытовой канализации Ассоциации в собственность Администрации Наро-фоминского округа.

8. Продажа сетей 0,4 кв. (от ШР до ТП) сетевой компании ООО «Центроблэнерго».

9. Передача газовых сетей в Мособлгаз.

10. Утверждение изменений Устава в новой редакции.

11. Утверждение изменения размеров членских и компенсационных взносов АСКП.

12. Утверждение бюджета на 2026 год.