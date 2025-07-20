Правнучке летчика Чкалова Богдановой грозит дело за нарушений правил иноагентов

Дарье Богдановой*, правнучке знаменитого летчика-испытателя Валерия Чкалова, которая была признана иностранным агентом в России, может грозить еще одно уголовное дело. Об этом заявил Андрей Алёшкин, адвокат и специалист в области уголовного права, в интервью РИА Новости. По его словам, Дарье Богдановой* могут предъявить обвинение в уклонении от выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Богданова* за год трижды оштрафовали за отсутствие маркировки в интернете и несвоевременную подачу отчетности. Нарушения зафиксировали по статьям 19.34 КоАП РФ.

«У нее (Богдановой* — прим. ред.) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовное дело и заочное обвинение и приговор», — сказал Алешкин.

Юрист подчеркнул, что Богданова* может предотвратить негативные последствия, если внесёт в свои публикации соответствующую пометку и предоставит отчёт о своей деятельности в качестве иностранного агента (если такой отчет еще не был предоставлен).

В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму) за интервью, в котором она призывала к осуществлению в России террористической деятельности. Во время этого интервью Богданова* уже находилась за пределами РФ. После этого было вынесено решение о ее заочном аресте, она была объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что правнучка прославленного советского летчика Чкалова призвала Запад ударить по Москве из атомного оружия.

* — физлицо, выполняющее функции иноагента, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.