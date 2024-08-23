«Православная гостиная» для семей участников СВО прошла в Реутове

«Православная гостиная» прошла в Троицком храме Реутова. Мероприятие провели для семей участников СВО, сообщили в администрации городского округа.

Акция прошла при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России». В ней приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и глава Реутова Филипп Науменко.

Мероприятие собрало более 50 участников. В его рамках прошел молебен о Победе, после чего все собрались в трапезной и обсудили актуальные вопросы. Науменко отметил важность поддержки матерей, жен и сестер бойцов СВО.