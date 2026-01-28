Православные активисты назвали три главные проблемы России

На прошедшем форуме «Назад в будущее», организованном движением «Сорок сороков», прозвучал ряд резких заявлений и предложений по переустройству общественной и государственной жизни России, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Участники призвали сделать семью субъектом права, а высшим источником власти в стране объявить Бога.

Лидер движения Андрей Кормухин подверг сомнению конституционную норму о народе как единственном источнике власти.

«Источником власти является в первую очередь Бог. Только он нам дает жизнь, среду обитания, он стоит за каждым нашим действием», — заявил он.

Главными проблемами, разрушающими страну, Кормухин назвал «три кита»: разводы, демографию и аборты, утверждая, что все это исчезнет, «как только в наше общество вернется Бог». По его мнению, Россия не достигнет успехов, пока остается «человекоцентричной», а станет «богоцентричной».

Священник Федор Лукьянов развил тему, заявив, что дети должны в первую очередь знать Бога, а не родителей, что убережет их от наркомании.

Он раскритиковал современное высшее образование за акцент на разум в ущерб морали, связав это с пропагандой «ложных идеалов трансгуманизма». Лукьянов сравнил эту ситуацию с 1945 годом, когда «холодный разум» был поставлен на место Бога.

В рамках обсуждения цифровой среды искусственный интеллект (ИИ) был назван «оружием массового поражения», а интернет — источником оккультных услуг.

Для исправления ситуации общественники предложили принять «закон об алгоритмах», обязывающий соцсети в первую очередь выдавать «позитивный контент», а также запретить рекламу оккультизма. Ключевым правовым предложением стало наделение семьи статусом субъекта права, который, по мнению спикеров, у нее сейчас отсутствует.

Ранее сообщалось, что в соборе Святого Андрея в Москве приостановили богослужения из-за административного раскола.