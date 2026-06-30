Православный детокс: протоиерей дал неожиданный совет верующим

Протоиерей Андрей Ткачев в своем блоге призвал христиан сократить потребление новостей до минимума, чтобы не потерять рассудок. Священник выпустил видео «Важное наставление», в котором рекомендовал заменить утреннее чтение информационной ленты на Псалтырь или молитвенник. По его мнению, изучать повестку стоит не чаще раза в два дня — только для того, чтобы знать, за кого молиться.

Андрей Ткачев, известный своими резкими высказываниями, вновь оказался в центре внимания. На этот раз священник обратился к последователям с призывом пересмотреть отношение к информационному шуму. В ролике «Важное наставление» он рекомендовал не «втыкаться» с утра в новостную ленту, назвав ее «блудной и бездарной» и лишенной правды.

Вместо бесконечного скроллинга протоиерей предложил проводить время за духовной литературой. По его убеждению, читать новости можно раз в два дня — этого достаточно, чтобы быть в курсе событий. Но главное, пояснил священник, даже ознакомившись с повесткой, стоит задать себе вопрос: вызывает ли эта информация желание молиться? Если нет, то чтение было напрасным, а единственный результат — раздражение, уныние и гнев. «Кому это надо, кроме сатаны*?» — резюмировал Ткачев.

Напомним, протоиерей не раз эпатировал публику заявлениями о роли женщины в обществе и браке. Ранее он утверждал, что современные женщины находятся под влиянием завышенных ожиданий, а ключ к успешному союзу — правильный выбор спутницы, которая должна осознавать свое место как «помощницы» мужу и отказаться от карьерных амбиций. Эти тезисы неоднократно вызывали острую полемику в обществе.

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