Православный фестиваль «Кладезь» проходит в Пушкино

Мероприятие, организованное по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла при поддержке Пушкинского благочиния и администрации округа, началось с молебна и окропления святой водой. Молитву на начало доброго дела возглавил благочинный Пушкинского церковного округа, иерей Василий Ковальчук.

«Этот фестиваль направлен на то, чтобы жители нашего города вспомнили историю наших побед. В этом году мы отмечаем 80-летие со дня Победы и у этой победы были предшественники - в сражениях с участием Александра Невского или Федора Ушакова. На фестивале установлены информационные стенды, где можно прочитать о ратных подвигах и о том, как тяжело нашему народу давалось эта победа», — рассказывает о. Василий.

«Кладезь» организован в рамках программы «Единая Вера — Единая Русь Святая» Свято-Елисаветинского монастыря и Сестричества из Минска (Беларусь). Гостей ждут насыщенная программа, включающая выставку-ярмарку с изделиями ручной работы, церковной утварью, натуральными продуктами, медом, травяными сборами и духовной литературой, экспозицию «Воинство земное и небесное», выступления кукольного театра, интерактивные мастер-классы, беседы со священниками и сестрами монастыря, а также работа «Патриотического кафе».

«Будут различные музыкальные мероприятия и беседы с нашими сестрами милосердия, которые трудятся на стенде. Они всегда готовы помочь во всех трудных житейских проблемах, потому что помимо того, что они что-то реализуют, они ещё являются такими проводниками Божьего слова и Божьей милости, потому что они сестры нашего сестричества в честь преподобномученицы Елизаветы», — делится насельница Свято-Елисаветинского монастыря г. Минск монахиня Гликерия.

Фестиваль продлится до 23 сентября и будет открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный (0+).