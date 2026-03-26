Православный календарь на апрель 2026: какие праздники запрещается пропускать верующим

Апрель 2026 года в православном календаре отмечен чередой важных событий, которые следуют одно за другим. Месяц открывается Лазаревой субботой 4 апреля. В этот день вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря, которое воспринимается как символ победы жизни над смертью и предвестие грядущего Воскресения Христова, пишет 56orb .

На следующий день, 5 апреля, верующие встретят Вход Господень в Иерусалим, известный как Вербное воскресенье. Праздник посвящен торжественному появлению Иисуса в священном городе, где люди встречали его как царя. В храмах традиционно освящают ветви вербы.

7 апреля наступит Благовещение Пресвятой Богородицы — один из важнейших праздников церковного года, связанный с возвещением архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении Спасителя.

Главное событие месяца — Пасха, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. Этот праздник, символизирующий торжество жизни над смертью, сопровождается торжественными богослужениями и особым пасхальным приветствием.

После этого продолжается череда торжеств: 19 апреля, в Фомино воскресенье (Красную горку), вспоминают явление воскресшего Христа апостолу Фоме. А 21 апреля, на девятый день после Пасхи, наступит Радоница — день поминовения усопших, когда верующие разделяют с ушедшими радость Воскресения.