Православный календарь на май 2026: что категорически нельзя делать 21 мая на Вознесение Господне

В 2026 году один из двенадцати главных православных праздников — Вознесение Господне — отмечается 21 мая. Этот день знаменует окончание земного пути Спасителя и открывает верующим путь в Царствие Небесное. Об этом пишет Царьград .

Дата и место праздника в церковном календаре

Вознесение Господне относится к числу переходящих праздников, дата которых напрямую зависит от дня празднования Пасхи. В 2026 году торжество выпадает на 21 мая. Согласно евангельскому преданию, это событие всегда происходит на сороковой день после Светлого Воскресения Христова и неизменно приходится на четверг шестой недели. Число 40 в данном контексте глубоко символично: в библейской истории это традиционный срок завершения великих подвигов и подготовки к новому этапу духовного пути.

Духовное значение события

Праздник Вознесения завершает цикл земного служения Иисуса Христа. После Своего Воскресения Спаситель в течение сорока дней пребывал на земле, являясь ученикам и укрепляя их в вере. В день Вознесения на горе Елеон в присутствии апостолов Христос поднялся на небеса, скрывшись в облаке. Церковь учит, что этим актом Господь не покинул мир, а прославил человеческую природу, соединив ее с Божественной и открыв каждому человеку возможность вечной жизни в единстве с Богом.

Особенности богослужения и церковные традиции

Праздничный цикл Вознесения длится десять дней. Он начинается с предпразднства — дня «отдания» Пасхи, когда в храмах в последний раз в году звучат пасхальные песнопения. За ним следует один день самого праздника и восемь дней попразднства. В течение этого периода священнослужители совершают литургии в облачениях красного или белого цвета, символизирующих божественный свет и победу жизни. Накануне торжества, в среду вечером, совершается всенощное бдение.

Как провести праздничный день

Вознесение Господне считается временем особой духовной радости. В этот день верующим рекомендуется отложить суетные дела и посвятить время молитве.