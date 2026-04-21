Православный календарь на май 2026: что категорически нельзя делать 21 мая на Вознесение Господне
В 2026 году один из двенадцати главных православных праздников — Вознесение Господне — отмечается 21 мая. Этот день знаменует окончание земного пути Спасителя и открывает верующим путь в Царствие Небесное. Об этом пишет Царьград.
Дата и место праздника в церковном календаре
Вознесение Господне относится к числу переходящих праздников, дата которых напрямую зависит от дня празднования Пасхи. В 2026 году торжество выпадает на 21 мая. Согласно евангельскому преданию, это событие всегда происходит на сороковой день после Светлого Воскресения Христова и неизменно приходится на четверг шестой недели. Число 40 в данном контексте глубоко символично: в библейской истории это традиционный срок завершения великих подвигов и подготовки к новому этапу духовного пути.
Духовное значение события
Праздник Вознесения завершает цикл земного служения Иисуса Христа. После Своего Воскресения Спаситель в течение сорока дней пребывал на земле, являясь ученикам и укрепляя их в вере. В день Вознесения на горе Елеон в присутствии апостолов Христос поднялся на небеса, скрывшись в облаке. Церковь учит, что этим актом Господь не покинул мир, а прославил человеческую природу, соединив ее с Божественной и открыв каждому человеку возможность вечной жизни в единстве с Богом.
Особенности богослужения и церковные традиции
Праздничный цикл Вознесения длится десять дней. Он начинается с предпразднства — дня «отдания» Пасхи, когда в храмах в последний раз в году звучат пасхальные песнопения. За ним следует один день самого праздника и восемь дней попразднства. В течение этого периода священнослужители совершают литургии в облачениях красного или белого цвета, символизирующих божественный свет и победу жизни. Накануне торжества, в среду вечером, совершается всенощное бдение.
Как провести праздничный день
Вознесение Господне считается временем особой духовной радости. В этот день верующим рекомендуется отложить суетные дела и посвятить время молитве.
- Посещение храма: Главной традицией является участие в праздничной литургии.
- Милосердие: Считается, что в этот день Христос может являться людям в образе странника или нищего, поэтому принято подавать милостыню и помогать нуждающимся.
- Отсутствие поста: Праздник всегда выпадает на четверг, поэтому церковный устав не предусматривает ограничений в пище.
- Домашний уют: В народной традиции на Вознесение часто выпекали обрядовое печенье в форме «лесенок», символизирующих путь к небесам.