Православный календарь на май 2026 для верующих: определены дни Вознесения, Троицы и дни поминовения
Православные готовятся встретить день памяти Матроны Московской 2 мая
Последний месяц весны 2026 года станет для верующих временем великих торжеств. Благодаря ранней Пасхе, на май выпадают сразу два двунадесятых праздника — Вознесение и Троица, а также важные даты памяти самых любимых в народе святых.
Главные праздники мая 2026
Май этого года уникален тем, что в него уместился почти весь цикл пасхальных торжеств.
- 21 мая — Вознесение Господне: Отмечается на 40-й день после Пасхи. Праздник посвящен завершению земного служения Христа. В этот день верующим рекомендуется отложить тяжелый физический труд и посетить литургию.
- 31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница): Один из красивейших праздников, когда храмы и дома украшают березовыми ветвями и свежей травой. Это 50-й день после Пасхи, считающийся днем рождения христианской Церкви.
Дни памяти святых
- 2 мая: День памяти блаженной Матроны Московской. Тысячи паломников в этот день традиционно посещают Покровский монастырь.
- 6 мая: День Георгия Победоносца. Покровитель Москвы и воинства, чья память особо почитается в преддверии Дня Победы.
- 22 мая: Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца (Никола Вешний или Летний). Один из самых значимых дней для почитателей самого известного святого в мире.
- 24 мая: День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки.
Родительские субботы и поминовение
В мае 2026 года будет три особых дня для молитвы об усопших:
- 2 мая: Суббота 4-й седмицы по Пасхе.
- 9 мая: Ежегодное поминовение усопших воинов, жизнь свою за веру и Отечество положивших.
- 30 мая: Троицкая родительская суббота — одна из главных Вселенских суббот года, когда молятся обо всех «от века почивших» христианах.