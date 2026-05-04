Православный календарь на май 2026 для верующих: определены дни Вознесения, Троицы и дни поминовения

Последний месяц весны 2026 года станет для верующих временем великих торжеств. Благодаря ранней Пасхе, на май выпадают сразу два двунадесятых праздника — Вознесение и Троица, а также важные даты памяти самых любимых в народе святых.

Главные праздники мая 2026

Май этого года уникален тем, что в него уместился почти весь цикл пасхальных торжеств.

21 мая — Вознесение Господне: Отмечается на 40-й день после Пасхи. Праздник посвящен завершению земного служения Христа. В этот день верующим рекомендуется отложить тяжелый физический труд и посетить литургию.

31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница): Один из красивейших праздников, когда храмы и дома украшают березовыми ветвями и свежей травой. Это 50-й день после Пасхи, считающийся днем рождения христианской Церкви.

Дни памяти святых

2 мая: День памяти блаженной Матроны Московской. Тысячи паломников в этот день традиционно посещают Покровский монастырь.

6 мая: День Георгия Победоносца. Покровитель Москвы и воинства, чья память особо почитается в преддверии Дня Победы.

22 мая: Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца (Никола Вешний или Летний). Один из самых значимых дней для почитателей самого известного святого в мире.

24 мая: День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки.

Родительские субботы и поминовение

В мае 2026 года будет три особых дня для молитвы об усопших: