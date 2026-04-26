Православный женский день: как в России отмечают Неделю святых жен-мироносиц

Духовный смысл и история праздника

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил о значении подвига святых жен-мироносиц. Это были женщины, которые искренне любили Спасителя, принимали Его в своих домах и следовали за Ним до самого распятия. Даже когда ближайшие ученики в страхе покинули Христа, мироносицы остались верны Ему, придя к Гробу Господню, чтобы совершить обряд помазания. Именно за эту преданность, чистоту и бесстрашие они первыми удостоились вести о Его Воскресении.

Традиции празднования в современной России

В церковном календаре этот день выделен как праздник всех женщин-христианок. В храмах после торжественной литургии сложилась добрая традиция поздравлять прихожанок, матерей, дочерей и бабушек, часто вручая им цветы. Михаил Иванов подчеркнул, что Неделя жен-мироносиц воспевает не только исторический подвиг, но и непреходящие ценности: терпение, жертвенную любовь и верность. Верующим рекомендуется посетить церковь, поставить свечу и уделить время поздравлению близких женщин в кругу семьи.

Современный подвиг верности и молитвы

Особое внимание в поздравлениях уделяется женщинам, чьи родные сегодня выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Общественный деятель провел параллель между ними и святыми женами прошлого, отметив, что матери и жены бойцов несут свой крест мироносиц. Их молитвы, стойкость духа и ожидание являются современным примером того самого подвига любви, который совершался две тысячи лет назад. Праздник подчеркивает, что тихая вера и терпение остаются главными созидательными силами в обществе.