Православным разрешили участвовать в лотерее только ради благих дел

Протоиерей РПЦ Евгений Горячко рассказал, что участие православных христиан в лотереях возможно, но только при условии, что весь возможный выигрыш направляется на благотворительность. Такой подход считается допустимым и соответствует христианскому милосердию, сообщает pristalica.by .

Священнослужитель подчеркнул, что главная цель участия не должна быть личное обогащение. Церковь не одобряет азартные игры ради собственного интереса, так как это может вызвать зависимость и отвлечь верующего от духовных ценностей. Протоерей рекомендовал отдавать предпочтение пожертвованиям от честного труда, а не случайного выигрыша.

Для священнослужителей участие в лотереях запрещено полностью, чтобы их пример не стал соблазном для паствы. Верующим следует тщательно оценивать свои мотивы и избегать азартной страсти.

