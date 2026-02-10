Правосудие для железа: суд встал на сторону роботов в споре с московской ГИБДД

Поводом для разбирательства стала жалоба на то, что роботы, перемещавшиеся по тротуару в центре города, якобы создали помехи пешеходам, вынудив их обходить технику по проезжей части. Сотрудники ГИБДД усмотрели в этом умышленное создание помех в дорожном движении, что по статье КоАП РФ повлекло наложение штрафа на компанию-владельца в размере 300 тысяч рублей. Однако «Рободоставка» оспорила это решение в суде. В ходе заседания представители компании и суд пришли к выводу, что робот-доставщик не подпадает под законодательное определение транспортного средства. Более того, в материалах дела не было обнаружено объективных признаков того, что действия машин угрожали безопасности. Суд указал, что движение по тротуару не было заблокировано полностью, и у пешеходов оставалась возможность свободно пройти. Тот факт, что некоторые из них предпочли перейти на проезжую часть, по мнению суда, не является достаточным доказательством вынужденности таких действий из-за присутствия роботов. Таким образом, в отсутствие состава правонарушения постановление ГИБДД было отменено. Данное решение создает важный юридический прецедент для определения правового статуса автономных средств доставки в городской среде.