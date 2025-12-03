Правосудие с человеческим лицом: суд помог найти компромисс в «схеме Долиной»

Фото: [ Многоквартирный дом в ЖК «Высокий берег» для переселенцев в Лыткарино/Медиасток.рф ]

Свердловский областной суд утвердил мировое соглашение по делу о продаже квартиры студентки под влиянием мошенников. Соглашение предусматривает возврат жилья семье пострадавшей, сообщает Life.ru.

Летом 2025 года студентку Анну, ставшую жертвой преступления, вынудили оформить продажу своей квартиры за 3,6 млн рублей. Впоследствии она обратилась в суд с требованием вернуть недвижимость. Одновременно покупатель квартиры Артем подал иск о ее выписке из жилого помещения.

Утвержденное судом мировое соглашение предполагает, что покупатель передает квартиру матери студентки. Взамен он получает обратно всю сумму в размере 3,6 млн рублей по специальной банковской схеме, обеспечивающей безопасность расчета.

