Правосудие с крокодильим почерком: беглый двоеженец был пойман после атаки рептилии

В Шри-Ланке завершилась многолетняя погоня за мужчиной, обвиняемым в двоеженстве, но его задержание произошло при чрезвычайных обстоятельствах. Как сообщает портал Hiru News, правосудие настигло преступника не в результате полицейской операции, а благодаря нападению крокодила.

Правовая система пыталась привлечь мужчину к ответственности с 2006 года, однако в течение почти двух десятилетий он успешно уклонялся от ареста, скрываясь в разных уголках страны. Переломный момент в этой истории наступил 28 сентября, когда на беглеца напала рептилия. В результате инцидента злоумышленник получил тяжелейшие травмы, включая повреждения правой ноги и репродуктивных органов.

Именно эти увечья позволили правоохранителям, наконец, задержать подсудимого. В суде его адвокат построил защиту на трагической иронии произошедшего, заявив, что последствия нападения лишили смысла саму суть обвинений. Поскольку крокодил лишил клиента самого важного в данном контексте органа, ни первый, ни второй брак для него больше не имеют никакого значения, пояснил защитник.

