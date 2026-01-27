Правовая опора: в каширской приемной «Единой России» прошел специальный прием для семей защитников Отечества

В городском округе Кашира в общественной приемной «Единой России» состоялся Единый день приема участников СВО и членов их семей по юридическим вопросам.

Подобные адресные встречи проходят на регулярной основе. В них принимают участие военнослужащие и члены их семей. Каждое мероприятие посвящено обсуждению актуальной темы. В нынешний раз встречу посетили руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Игорь Кручинин и депутат фракции «Единая Россия» Сергей Сычев.

Спикеры акцентировали внимание на вопросах, связанных с прохождением медицинской реабилитации после ранений, оказанием гуманитарной поддержки подразделениям, решением проблем в сфере ЖКХ.

Мероприятие посетил участник СВО Леонид К., который находился в отпуске. Военнослужащий пришел с супругой. На встрече также присутствовали жены мобилизованных и добровольцев.

«Наша задача — максимально оперативно реагировать на каждый запрос. Тот факт, что в приеме участвует Сергей Сычев, позволяет нам видеть ситуацию глазами самих бойцов, что делает помощь более точной и эффективной», — отметил Игорь Кручинин.

Ряд вопросов удалось оперативно решить непосредственно во время встречи. Остальные обращения направлены в профильные ведомства для детального изучения и исполнения. Каждый вопрос взят на партийный контроль.