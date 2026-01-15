Правовая поддержка для семей: в Волгоградской области стартует день юридических консультаций по вопросам СВО

В Волгоградской области состоится Единый день приемов, направленный на оказание правовой поддержки участникам специальной военной операции и их близким. Мероприятие, инициированное партией «Единая Россия», запланировано на 23 января.

Консультации будут проводиться в двух форматах: очном и дистанционном, чтобы охватить жителей не только Волгограда, но и всех районов области. Центральной площадкой станет Региональная общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева.

В мероприятии примут участие депутаты различных уровней, а также эксперты профильных ведомств и представители органов власти, что позволит дать гражданам комплексные ответы по широкому кругу юридических вопросов, связанных со спецоперацией.