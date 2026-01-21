Правозащитница против репетитора: дагестанский блогер обвиняется в неоплате уроков для переезда в США

Популярная дагестанская блогерша и правозащитница Марьям Алиева, много лет ведущая борьбу с домашним насилием, оказалась в центре финансового скандала. Репетитор по английскому языку Владимир публично заявил, что семья Алиевой, недавно перебравшаяся в Америку, не оплатила ему три месяца занятий, необходимых для подготовки к эмиграции, пишут в Telegram-каналах.

По словам преподавателя, с осени он пытался решить вопрос об оплате полюбовно, однако, кроме пустых обещаний и игнора, ничего не добился. Ситуация вынудила его записать публичное видео с обвинениями. В ответ, как утверждает Владимир, на него посыпались угрозы со стороны семьи бывших клиентов. В частности, муж Марьям Алиевой, по словам репетитора, намекнул, что нахождение в США не помешает «до него добраться».

В социальных сетях также появились сообщения от других пользователей, утверждающих, что это не первый случай, когда правозащитница уклоняется от оплаты оказанных ей услуг. Этот инцидент поставил под сомнение деловую репутацию публичной фигуры, чья деятельность долгое время была связана с защитой прав других людей.