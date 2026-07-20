Правозащитный иноагентский проект Gulagu.net завершил работу в России

Правозащитный проект Gulagu.net* приостановил работу на территории РФ. Иноагент и создатель организации Владимир Осечкин** заявил, что проект не может продолжать деятельность из-за давления, блокировки счетов и дискриминации. Об этом пишет Газета.ру .

В Telegram-канале организации говорится, что травля и системное давление со всех сторон вынудили команду остановить работу. Осечкин пояснил: он не хочет создавать дополнительные риски для людей, которые остались в России или покинули страну.

«Мы не железные... С учетом новых реалий и рисков мы вынужденно приостанавливаем деятельность», — отмечается в сообщении.

Напомним, что Владимир Осечкин объявлен в России в розыск и заочно арестован по уголовным делам, включая статью о «дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) и мошенничестве. В прошлом году Мещанский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии. Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором на территории РФ.

*нежелательная и заблокированная в РФ организация, созданная лицом, выполняющим функции иностранного агента

**признан Минюстом РФ иностранным агентом