Экономист Головецкий рассказал, с каких вкладов россиянам пора забирать деньги

Россияне, открывшие вклады несколько лет назад, сегодня рискуют не заработать, а потерять часть покупательной способности своих сбережений. Какие депозиты уже перестали быть выгодными и стоит ли закрывать их досрочно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

По словам эксперта, в зоне риска находятся прежде всего долгосрочные вклады на два-три года, открытые в период более низких ставок. Сейчас доходность по ним зачастую уже не покрывает инфляцию.

«Такие депозиты становятся убыточными в реальном выражении. Деньги формально прирастают за счет процентов, но их покупательная способность снижается быстрее, чем начисляется доход. Именно поэтому владельцам старых вкладов стоит внимательно оценить условия своих договоров», — отметил Головецкий.

При этом эксперт не советует массово закрывать депозиты до окончания срока только из-за ожиданий нового решения Банка России по ключевой ставке.

«Досрочное расторжение почти всегда означает потерю большей части начисленных процентов. Перед тем как принимать такое решение, необходимо сравнить будущую доходность нового вклада с тем, сколько вы потеряете при закрытии старого. Во многих случаях такая замена просто не окупится», — подчеркнул экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

По его словам, сейчас более разумной стратегией остается диверсификация накоплений. Часть средств можно размещать на краткосрочных вкладах сроком три-шесть месяцев, часть — на накопительных счетах, которые позволяют свободно пользоваться деньгами без потери процентов.

«Не стоит хранить все средства в одном банке и тем более превышать страховой лимит в ₽1,4 млн на одного вкладчика. Если сумма больше, ее лучше распределить между несколькими кредитными организациями. Это позволит одновременно сохранить доходность и снизить риски», — пояснил профессор.

Головецкий добавил, что большинство аналитиков ожидают сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, поэтому ставки по новым депозитам пока остаются достаточно привлекательными.

«Если человеку только предстоит открыть вклад, нынешний период можно считать удачным для фиксации доходности на средний срок. Но тем, кто уже держит деньги на действующем депозите, не стоит принимать решения на эмоциях — сначала нужно просчитать все потери и возможную выгоду», — заключил эксперт.

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