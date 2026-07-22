«Я себе жену ищу»: житель Дубны вышел на Волгу на самодельном плоту с пиратским флагом

На волжском берегу в Дубне местные жители стали свидетелями необычного зрелища. По водной глади медленно двигалась конструкция, больше похожая на декорацию к приключенческому фильму, — самодельный плот, украшенный пиратским флагом. Снимки и видео моментально разлетелись по городским пабликам, вызвав бурное обсуждение, сообщил REGIONS.

По информации издания, автором и капитаном судна оказался житель Дубны Василий Сударев. Для создания плавсредства он использовал металлические бочки в качестве поплавков, а настил смастерил из деревянных балок.

«Девчонки, кого прокатить, пишите в личку! Я себе жену ищу», — рассказал в соцсетях Василий.

По данным издания, конструкция выглядела вполне рабочей, но ее появление разделило горожан на два лагеря: одни восхищались изобретательностью, другие — всерьез опасались за жизнь смельчака.

Опасения оказались небезосновательными. Бывший спасатель МЧС Евгений Романов в беседе с REGIONS пояснил, что подобные плавсредства не проходят регистрацию в ГИМС, не сертифицируются и не проверяются на безопасность. А Волга — это не спокойное озеро, а судоходная река с сильным течением, непредсказуемым фарватером и холодной водой даже в летнюю жару.

«У таких конструкций нет предусмотренных мест для хранения спасательных жилетов, сигнальных огней и средств связи. Металлические бочки могут потерять герметичность от удара о подводную корягу, камень или плавающий мусор, а деревянная палуба легко становится скользкой и неустойчивой даже на небольшой волне от проходящего катера», — объяснил Романов.

По словам эксперта, даже если плот выглядит надежным на берегу, на волнах он может перевернуться. Человек в воде рискует получить переохлаждение или попасть под судно. Спасатели призывают не повторять такие эксперименты и не ставить под угрозу жизнь и здоровье ради минутной славы.

«Если такое судно перевернется или разрушится на середине реки, шансов спастись без профессионального оснащения крайне мало. Я бы рекомендовал использовать только сертифицированные плавсредства, всегда надевать спасательные жилеты и не подвергать риску ни себя, ни потенциальных пассажиров», — резюмировал инспектор.

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