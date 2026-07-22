Млечный Путь перевернулся: астрофизик Батраков нашел следы катастрофы космического масштаба

Млечный Путь сегодня выглядит стабильной спиральной галактикой, но в далеком прошлом он мог пережить резкий «переворот», пишет Daily Mail. Новое исследование предполагает, что звездный диск нашей галактики когда-то изменил свою ориентацию более чем на 90 градусов, увлекая за собой и Солнечную систему.

Вероятной причиной ученые называют древнее столкновение с массивной карликовой галактикой Гайя-Энцелад. Оно произошло примерно 10–11 млрд лет назад и выбросило миллиарды звезд на вытянутые дугообразные орбиты.

Команда кандидата наук в области астрофизики Кирилла Батракова из Даремского университета изучила модели 25 галактик, похожих на Млечный Путь. Оказалось, что самые медленно вращающиеся звездные подсистемы обычно встречались у галактик с двумя признаками: столкновением в прошлом и крупным переворотом диска.

Это важно, поскольку подсистема Млечного Пути тоже вращается необычно медленно: звезде на окраинах может потребоваться до миллиарда лет, чтобы совершить оборот вокруг центра галактики. По словам Батракова, если диск действительно переворачивался, многие звезды, возможно, когда-то двигались совсем иначе, чем сейчас.

Ученые считают, что история Млечного Пути поможет лучше понять эволюцию других галактик и связь звездных подсистем с невидимой темной материей. Пятое измерение может скрываться именно благодаря ей.