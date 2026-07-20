Правый руль под ударом: власти снова взялись за исследование рисков, и владельцы замерли в ожидании

В России снова обсуждают судьбу праворульных автомобилей. Как пишет « Комсомольская правда », сенатор Андрей Кутепов обратил внимание на рост аварий с их участием: в 2024 году зафиксировано 16 077 таких ДТП — на 0,9 процента больше, чем годом ранее, что составило 12,2 процента от общего числа происшествий.

МВД и Росстандарт идею запрета или повышения пошлин не поддержали, однако в мае правительство поручило ведомствам провести исследование рисков, связанных с конструктивными особенностями правого руля. Результатов ждут к 2028 году, и владельцы таких машин опасаются, что это может обернуться запретом. Среди претензий — расположение водителя: праворульные машины лучше защищены при правом фронтальном ударе, тогда как на российских дорогах чаще бьют слева, а их оптика может слепить встречных. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин возразил, что фары регулируются, а обзорность решается дополнительными зеркалами или камерами.

По данным «Автостата», на начало 2024 года в стране насчитывалось 4 миллиона праворульных авто — почти 9 процентов легкового парка, при этом в Москве их доля составляет 0,4 процента, в Сибири — 25 процентов, на Сахалине — 70 процентов, а в Приморье — 84 процента. Поставки из Японии продолжают расти: за первые четыре месяца ввезли 72,3 тысячи машин, что на 34 процента больше, чем за тот же период 2023 года. Эксперты связывают спрос с ценой — праворульные модели зачастую дешевле новых. В 2009 году от идеи повышения пошлин отказались из-за протестов, а в Минтрансе сейчас подчеркивают, что исследование направлено лишь на сбор данных. Вместе с тем специалисты не исключают ужесточения технических требований.