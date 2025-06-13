Праздничный день в Пущино: Серпуховский округ отметил День города и День России
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
12 июня в Пущино, входящем в состав Серпуховского округа, прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России.
Праздник получился насыщенным, запоминающимся и объединившим жителей и гостей.
Для всех желающих была организована обширная развлекательная программа, охватывающая различные площадки. Посетителей ждали выступления артистов, увлекательные мастер-классы, демонстрации спортивного мастерства и захватывающие соревнования. Особое внимание было уделено детской зоне, где юные гости могли активно участвовать в играх и интерактивных развлечениях.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В рамках торжеств шесть молодых жителей Пущино получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Эти юноши и девушки являются примером для подражания, демонстрируя выдающиеся достижения в учебе, спорте и общественной деятельности, в том числе на всероссийском уровне. ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил их и пожелал успехов в будущем.
«Благодарю коллективы культурных и спортивных учреждений Пущино, которые подарили жителям и гостям города такой яркий праздник. Уверен, что эмоции и яркие моменты от этого дня останутся в памяти надолго», — отметил Алексей Шимко.