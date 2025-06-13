Праздничный день в Пущино: Серпуховский округ отметил День города и День России

Праздник получился насыщенным, запоминающимся и объединившим жителей и гостей.

Для всех желающих была организована обширная развлекательная программа, охватывающая различные площадки. Посетителей ждали выступления артистов, увлекательные мастер-классы, демонстрации спортивного мастерства и захватывающие соревнования. Особое внимание было уделено детской зоне, где юные гости могли активно участвовать в играх и интерактивных развлечениях.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В рамках торжеств шесть молодых жителей Пущино получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Эти юноши и девушки являются примером для подражания, демонстрируя выдающиеся достижения в учебе, спорте и общественной деятельности, в том числе на всероссийском уровне. ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил их и пожелал успехов в будущем.