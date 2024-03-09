Праздничный концерт кавер-группы «Юность» состоялся в подмосковном Клину

В городском округе Клин в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в атмосфере весны, музыки и танца состоялся праздничный концерт кавер-группы «Юность» из Москвы. Мероприятие было посвящено Международному женскому дню.

Отмечается, что с первых минут выступления артисты поразили зрителей своей эмоциональностью, профессионализмом, энергетикой и потрясающей подборкой песен. Со сцены звучали такие хиты, как «Алешка», «Тополиный пух», «Белые розы», «Районы-кварталы» и многие другие песни, полюбившиеся каждому слушателю.

«Второй раз побывали в Клину, встретили нас очень тепло. Несмотря на прохладную погоду, жители отдохнули и провели свое время с хорошим настроением. Обязательно приедем в этот замечательный город еще и еще», — рассказали участники кавер-группы «Юность».

Концерт прошел на одном дыхании, жители с удовольствием подпевали артистам, танцевали, а в завершении программы поблагодарили музыкантов за подаренные эмоции и прекрасное праздничное настроение.