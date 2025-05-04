Праздничный концерт к Дню Победы пройдет в Химках

В преддверии 9 Мая в Химках запланировано особенное праздничное мероприятие — концерт, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила администрация городского округа.

Мероприятие состоится 8 мая в 17:00 мск в Доме культуры (ДК) «Контакт». На сцене выступят талантливые творческие коллективы города, подготовившие яркую программу для зрителей.

Как отметила директор ДК Алина Шалимова, помимо музыкальных номеров, зрители смогут послушать лекцию о ходе Берлинской стратегической наступательной операции — важной странице в истории ВОВ.

Мероприятие проводится под лозунгом «Успех V единстве поколений». Как отметил заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев, оно является частью масштабной патриотической программы, направленной на сохранение исторической памяти и укрепление гражданского единства.

«Это движение позволяет формировать у народа интерес к истории родного края и страны. Каждая подобная встреча — возможность отдать дань памяти нашим героям и объединить поколения», — сказал он.

Депутат Галина Болотова добавила, что в Химках продолжается серия историко-патриотических мероприятий. С июля 2024 года в городе прошло уже более 1 тыс. подобных мероприятий, способствующих укреплению духовных ценностей и патриотического воспитания.

Ранее сообщалось, что к 80-летию Победы в Химках установили более 2 тыс. праздничных конструкций.