Более 2 тыс. флагов украсили Химки к Дню Победы

К празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Химках появилось праздничное оформление. Город украсили более чем 2000 флаговых конструкций, размещенных на главных улицах, столбах вдоль дорог и у входов в парки.

Как сообщили в администрации города, в различных частях округа появились арт-объекты. На въездах в город смонтированы тематические флажковые композиции, известные как «костры» из-за своей формы.

Всего в Химках установлено 45 подобных конструкций. Вдоль центральных улиц также разместили свыше 1000 элементов праздничного декора.

Дополнительно улицы украсили 600 тематическими флагами на флагштоках. На Московской улице создана специальная фотозона, где жители и гости города могут сделать памятные фотографии.

Ранее сообщалось, что ветеранам труда из Химок вручили памятные подарки на Первомай.