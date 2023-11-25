Праздничный концерт, посвященный Дню Матери, прошел в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов от лица главы муниципалитета Дениса Семенова в рамках праздничного концерта, посвященного Дню матери, вручил заслуженные награды за вклад в воспитание подрастающего поколения прекрасным дамам.

«Милые женщины! Дорогие наши мамы! От всей души хочется поздравить вас с предстоящим праздником - Днем матери!», - написал Ефанов в своих социальных сетях.

Отмечается, что многие женщины являются активными жителями округа, успешно сочетая материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни муниципалитета. Особые слова благодарности были выражены многодетным мамам и женщинам, взявшим на воспитание детей-сирот и окруживших их теплотой и любовью, а также тем матерям, чьи сыновья сейчас находятся в зоне СВО и защищают нашу Родину.

«Желаю вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло, уют, любовь и согласие! С праздником!», - пожелал жительницам округа Филипп Ефанов.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным семьям региона.