Праздничный концерт провели в Московском областном госпитале для ветеранов войн

«Подарком для наших пациентов стал праздничный концерт от солнечногорских артистов. Такие мероприятия полезны для тех, кто проходит у нас лечение, им важно знать, что о них помнят», — отметил начальник группы информационно-технологического обеспечения госпиталя Максим Козлов.