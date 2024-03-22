Праздничный концерт провели в Московском областном госпитале для ветеранов войн
Фото: [Максим Козлов]
В Московском областном госпитале для ветеранов войн в поселке Жилино городского округа Солнечногорск состоялся праздничный концерт, который приурочили к празднованию масленичной недели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Перед ветеранами и участниками боевых действий выступили солнечногорские артисты и коллективы.
«Подарком для наших пациентов стал праздничный концерт от солнечногорских артистов. Такие мероприятия полезны для тех, кто проходит у нас лечение, им важно знать, что о них помнят», — отметил начальник группы информационно-технологического обеспечения госпиталя Максим Козлов.
В министерстве добавили, что граждане могут обратиться в медучреждение по вопросам госпитализации по телефону: +7 (499) 670-93-32.
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