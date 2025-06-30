Праздничный парад, посвященный 83-летию Кантемировской танковой дивизии, состоялся в Наро-Фоминске

В этот день военнослужащих и заслуженных ветеранов наградили почетными наградами и грамотами, врученными от руководства дивизии и представителей администрации Наро-Фоминского округа.

В своей речи командование отметило, что за 83 года своего существования дивизия собрала богатую историю, наполненную героическими поступками, отвагой и преданностью присяге. Подразделения, чье имя стало синонимом храбрости и боевого мастерства, продемонстрировали высокий уровень подготовки и способность успешно решать задачи любой степени сложности.

Глава округа, Роман Шамнэ, особо отметил тесную связь истории дивизии с Наро-Фоминской землей, и подчеркнул, что эта связь продолжает укрепляться благодаря новым достижениям. Он пожелал тем, кто сейчас находится на передовой, несгибаемого боевого духа, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.