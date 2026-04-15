Праздник будет раньше: власти Екатеринбурга резко изменили дату Дня города

Депутаты городской думы поддержали инициативу о переносе торжественных мероприятий на начало августа. Основными аргументами в пользу изменений стали климатические условия Среднего Урала и религиозные традиции жителей, пишет РБК.

Официальное решение комиссии

Постоянная комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению в ходе выездного заседания проголосовала за смену даты Дня города. Вместо привычной третьей субботы августа праздник планируется отмечать в первую субботу месяца. Данный проект решения теперь будет направлен на итоговое голосование всего депутатского корпуса.

Инициаторы и причины переноса

С предложением о корректировке графика выступил глава города Алексей Орлов. Его поддержали представители Общественной палаты, ветеранские организации и объединения участников СВО. Одной из ключевых причин называют нестабильную погоду в конце лета. Вице-мэр Константин Шевченко пояснил, что частые дожди в двадцатых числах августа мешают горожанам полноценно участвовать в уличных мероприятиях, поэтому начало месяца является более предпочтительным.

Учет интересов верующих

Важным фактором стало обращение митрополита Евгения. Он указал на то, что нынешняя дата выпадает на период Успенского поста. Из-за религиозных ограничений многие православные жители города лишены возможности полноценно присоединиться к массовым гуляниям. Перенос праздника на первую субботу августа решит эту этическую проблему.

Альтернативное мнение в думе

Не все депутаты согласились с доводами коллег. В частности, Константин Киселев выразил сомнение в том, что обращения общественников или церковный календарь являются весомыми аргументами для изменения традиций. По его мнению, единственным рациональным поводом можно считать только погодные условия. Депутат призвал сосредоточиться на качественном наполнении праздничной программы, а не на формальном поиске подходящего дня.