«Праздник для опоздавших»: священник рассказал, чем Антипасха отличается от Пасхи и почему в этот день нельзя венчаться

19 апреля 2026 года православные верующие отметят Антипасху — день, который в церковном календаре также называют Фоминым воскресеньем, а в народе — Красной горкой. Приставка «анти» нередко вызывает вопросы и сомнения, однако священнослужители поясняют, что с греческого она переводится как «вместо» или «напротив», а сам праздник служит торжественным повторением Пасхи, завершающим Светлую седмицу и дающим старт новому богослужебному циклу.

Что означает Антипасха и почему она важна

В центре евангельского повествования этого дня — явление воскресшего Христа апостолу Фоме, который отсутствовал при первом посещении учеников и отказывался верить в чудо, пока лично не увидит раны Спасителя. Явившись на восьмой день, Иисус обратился к нему со словами: «Не будь неверующим, но верующим», на что потрясенный Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Этот эпизод, по словам священнослужителей, имеет огромное значение для каждого верующего: он показывает, что сомнение — не грех, а часть пути к искренней вере, если человек честно ищет истину.

Что можно и нужно делать в Антипасху

Поскольку Антипасха является продолжением пасхального торжества, церковь призывает провести этот день в радости и духовном общении. Согласно рекомендациям миссионерского отдела Русской православной церкви, верующим в Фомино воскресенье следует:

Посетить храм, исповедаться и причаститься, участвуя в праздничном богослужении, которое во многом повторяет пасхальное, включая крестный ход.

Поздравить близких, разделив с ними радость «второй Пасхи».

Радоваться, петь, водить хороводы и встречаться с друзьями. В народной традиции этот день издавна был временем для веселья и знакомств.

Свататься и знакомиться с родителями избранника. Антипасха (Красная горка) исторически считалась лучшим днем для начала отношений, ведущих к созданию семьи.

Навещать старшее поколение — родителей, бабушек и дедушек, чтобы разделить с ними праздничную трапезу и укрепить семейные узы.

Что категорически нельзя делать 19 апреля

Церковные правила и народные традиции накладывают на этот день ряд строгих ограничений. Священнослужители предупреждают, что в Антипасху не следует:

Венчаться. Запрет на совершение таинства брака, действовавший на протяжении Светлой седмицы, сохраняется и в Фомино воскресенье. Венчания возобновятся только со следующего дня — непосредственно с Красной горки.

Гадать, заниматься магией и оккультными практиками. Любые попытки заглянуть в будущее с помощью суеверий в этот день считаются недопустимыми.

Поминать усопших панихидой. Для этого в церковном календаре предусмотрен особый день — Радоница, которая в 2026 году выпадает на 21 апреля.

Ссориться, браниться, скорбеть и выяснять отношения. Считается, что обида, нанесенная в этот светлый день, может надолго испортить отношения, а негативные эмоции перечеркивают пасхальную радость.

Чрезмерно шуметь и громко разговаривать без меры. Народная мудрость предостерегает, что излишний шум может привлечь беды и отпугнуть удачу.

Заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе в огороде и саду. Считается, что работа в этот день не принесет пользы, а лишь истощит силы.

Рубить деревья и ломать ветви. По народным поверьям, это могло негативно сказаться на будущем урожае и погоде.

Мнение священника: «Антипасха — праздник для тех, кто опоздал встретить Воскресшего Христа»

Настоятель храма Апостола Иоанна Богослова в Пскове священник Андрей Таскаев в своей беседе, опубликованной на портале «Русская линия», пояснил, что Пасха продолжается семь дней, с воскресения до субботы празднуется Светлая Седмица — Пасхальная неделя, и богослужения в эти дни одинаковые, как ночью на Пасху.

«Один день Пасхи длится семь дней, и двери Царских Врат в храмах не закрываются всю Светлую Седмицу. Двери отверсты, и раз в год на Пасху, в течение каждого дня Светлой Седмицы можно увидеть Святая Святых — алтарь, символ Царства Божия, увидеть Небо на земле», — рассказал священник.

Отец Андрей также объяснил, почему первое воскресенье после Пасхи называется Антипасхой. По его словам, человек по своей греховности устает, пересыщается, не может понести пасхальную радость полностью, и пасхальное торжество превыше земных, человеческих сил. Поэтому Церковь, сокращая мощь Пасхального Праздника, дает взамен настоящей Пасхи воспоминание о Пасхе — и это называется Воскресный день.