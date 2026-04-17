Проект РУВИКИ представили на мероприятии Минпросвещения РФ

Проект интернет-энциклопедии РУВИКИ представили на Образовательном мероприятии для руководителей исполнительных органов российских субъектов, которые осуществляют государственное управление в сфере образования, оно прошло накануне в Пятигорске - организатором выступило Минпросвещения России. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-энциклопедии.

Представители РУВИКИ стали участниками сессии «О цифровой трансформации в сфере образования». Энциклопедия отличается современными средствами обработки данных и экспертной проверкой материалов. Там пользователи могут получить быстрые ответы, созданные на основе проверенных статей энциклопедии.

Им доступны более 2,2 млн материалов, которые проходят проверку при участии ведущих научных и культурных организаций, включая Российскую академию наук, государственные библиотеки, музеи и архивы. Ежемесячная аудитория превышает 13 млн пользователей. Платформа также используется школьниками на разных этапах обучения, в том числе для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Чат-бот энциклопедии интегрирован в сервис Сферум.

В РУВИКИ уделяют внимание и безопасному использованию технологий искусственного интеллекта. Система работает на базе проверенных материалов энциклопедии.

«РУВИКИ — это сочетание технологий и экспертизы. Мы развиваем платформу как надежный источник знаний, где пользователь получает быстрый ответ, но на основе проверенных данных. В образовательном контексте это особенно важно», — отметила заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко.

