Праздник для выдр: ушлые хищники в Подмосковье оставили рыбаков без улова

Осенняя рыбалка в Подмосковье в этом году приобрела неожиданный азарт — теперь соревноваться приходится не только с рыбой, но и с местными обитателями. Об этом пишет REGIONS, узнавший о забавном случае у жителей.

Группа рыбаков в пойме реки Клязьмы под Ногинском стала жертвой стремительного «налета»: семья речных выдр молниеносно перевернула ведро с уловом и «конфисковала» всю пойманную рыбу. Как пояснили в министерстве экологии и природопользования региона, осенняя активность этих хищников в 2025 году наблюдается повсеместно — все их усилия направлены на накопление жира и создание запасов перед зимними морозами. Именно в этот период выдры активно охотятся на рыбу и ракообразных, все чаще выходя к людям.

Интересно, что такая наглая поведенческая стратегия — на самом деле позитивный экологический сигнал. Речная выдра имеет статус редкого охраняемого вида в Подмосковье и включена в Красную книгу региона.

Рост популяции этих животных, которые являются природным индикатором чистоты водоемов, свидетельствует об улучшении состояния подмосковных рек. Министр Виталий Мосин подчеркивает, что зверьки уверенно осваивают новые места обитания. Рыбакам же стоит быть внимательнее — не оставлять улов без присмотра и помнить, что имеют дело не с вредителями, а с успешным результатом природоохранной работы, просто очень голодным и предприимчивым.

