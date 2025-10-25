Ворона играла с воздушным шаром на одной из московских улиц и попала на видео

На одной из московских улиц серая ворона от скуки начала развлекаться с воздушным шаром. Видеоролик с этим необычным происшествием появился в Telegram-канале «Москвач».

На видео запечатлено, как птица манипулирует воздушным шаром с помощью своего клюва. Она словно пытается передать его кому-то, подбрасывая в воздух.

Однако игра в футбол длилась всего 45 минут. В какой-то момент мяч громко лопнул, испугав хитрую лису. Она тут же, взмахнув крыльями, поспешно улетела прочь.

Ранее сообщалось, что женщина сломала шею, спасаясь от сороки-убийцы на велосипеде.