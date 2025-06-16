Праздник «Дорога в лето» подарил радость детям в Серпухове

В Семейном городке, расположенном в деревне Райсеменовское Серпуховского городского округа, прошел яркий праздник под названием «Дорога в лето».

Мероприятие было организовано для детей из приемных семей, и в нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Серпухова, а также члены мотоклуба «Черные всадники».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Автоинспекторы провели для ребят урок безопасности на дорогах, напомнив о важных правилах поведения как пешеходов и велосипедистов, так и пользователей самокатов и других средств передвижения. Особое внимание было уделено безопасному переходу улицы и демонстрации мотоциклов, используемых сотрудниками ДПС.

Члены мотоклуба «Черные всадники» также поделились с детьми своими знаниями о мототехнике, рассказали о необходимости использования защитной экипировки и предоставили возможность осмотреть мотоциклы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В качестве подарков автоинспекторы вручили ребятам информационные материалы по безопасности дорожного движения и светоотражающие браслеты. В свою очередь, дети выразили искреннюю благодарность организаторам и заверили, что будут внимательно соблюдать правила дорожного движения.