Праздник науки в Талдоме: состоялась научно-практическая конференция «Исследователь 21 века»

В Талдомском округе прошла насыщенная Межрегиональная научно-практическая конференция. Мероприятие провели на базе Талдомской школы №3, где собрались участники из 50 гимназий, общеобразовательных школ, лицеев и колледжей. Участников поприветствовал глава округа Юрий Крупенин.

Всего в научно-практической конференции отметились образовательные учреждения из 11 муниципалитетов Подмосковья и Тверской области. Участники трех возрастных категорий представили 350 проектов по 11 тематическим секциям.

Ученики проявили высокую активность. Их работы в каждой номинации оценивали жюри. После отбора и совещания экспертных групп были определены победители и их лучшие проектные работы.

Это уже Четвертая межрегиональная научно-практическая конференция «Исследователь 21 века». Для юных участников такие мероприятия — возможность показать творческий талант, а также развить исследовательские навыки.

В работе конференции участвовали школы-флагманы: Физтех лицей им. П. Капицы г. Долгопрудный, МОУ «Гимназия «Дмитров» г. Дмитров, МБОУ лицей № 6 им. академика Флерова г. Дубны, МОУ СОШ № 3 г. Чехов, МОУ СОШ No3 г. Талдома.