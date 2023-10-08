Праздник, посвященный Дню учителя, состоялся во дворце культуры «Исток» во Фрязино

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев совместно с депутатом Мособлдумы, членом фракции «Единая Россия» Михаилом Жданом и председателем городского Совета Еленой Романовой поблагодарили работников и ветеранов сферы образования в рамках мероприятия, приуроченного к Дню учителя.

«Бесчисленное множество наград было вручено. Это значит, что фрязинский педагоги ежегодно показывают самый высокий уровень своей работы, достигают невероятных вершин в своем нелегком труде. На сцену выходили заслуженные учителя, которые своей работой прославляют наш Наукоград и родное Подмосковье», - подчеркнул глава муниципалитета Дмитрий Воробьев.

Так, Наталья Волкова (учитель математики школы №1) и Галина Галкина (заместитель директора школы №4) удостоились почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Учитель русского языка школы №5 Светлана Припадчева награждена нагрудным знаком «За верность профессии».

«Был рад в символичный Год педагога и наставника вручить государственные награды и многочисленные грамоты Правительства Московской области и от себя лично», - отметил Воробьев.

Всего в рамках торжественного мероприятия было отмечено более восьмидесяти сотрудников образовательных учреждений городского округа.

«А сколько еще педагогов дошкольного, основного и дополнительного образования в течение всего года ведут важнейшую работу! Благодарю каждого работника и ветерана сферы за бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения!», - заключил Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии поблагодарил учителей и воспитателей области за их труд.