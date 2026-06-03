Праздник провалился: несколько детсадовцев госпитализированы в Новосибирске с инфекцией

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за госпитализации группы детей в Новосибирске. Дошкольники почувствовали себя плохо и оказались в инфекционных стационарах после празднования выпускных в развлекательном парке. Центральный аппарат ведомства взял расследование под особый контроль, пишет Газета.ру.

Реакция главы СК Александра Бастрыкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на публикации в средствах массовой информации о массовом заболевании детей в Сибири. Как сообщила официальная пресс-служба ведомства в Telegram-канале, на базе СУ СК по Новосибирской области была незамедлительно организована процессуальная проверка.

По итогам предварительных мероприятий Александр Бастрыкин выдал официальное поручение:

Возбудить дело: Обязал и. о. руководителя регионального СУ СК Антона Бадулина возбудить уголовное дело по факту инцидента.

Предоставить отчет: Потребовал оперативно направить доклад о деталях первоначальных следственных действий, а в дальнейшем отчитаться об итоговых результатах расследования.

Поставить на контроль: Центральный аппарат СК России взял исполнение этого приказа под прямой контроль.

Что произошло на выпускных

По информации новосибирского регионального портала NGS.ru, инцидент произошел в ходе празднования выпускных вечеров из дошкольных учреждений. Мероприятия для нескольких групп детских садов были организованы 29 мая на территории местного развлекательного парка.

Уже на следующий день, 30 мая, родители выпускников начали массово фиксировать у детей опасные симптомы:

резкую слабость и высокую температуру;

сильную непрекращающуюся рвоту;

острую диарею.

В результате ухудшения состояния здоровья несколько несовершеннолетних были экстренно госпитализированы в городские инфекционные больницы.