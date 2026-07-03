Праздник с минутой молчания: чем запомнился День Госавтоинспекции в Волоколамске

С поздравлениями к коллективу обратились глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Николаевна Шаргаева, начальник ОМВД России «Волоколамский» Андрей Емельянович Козарь и начальник отдела Госавтоинспекции подполковник полиции Алексей Николаевич Егоров.



По их словам, работа инспекторов напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма, почетные грамоты и памятные подарки.



Особыми моментами церемонии стали вручение знака «Ветеран Госавтоинспекции» Андрею Алексеевичу Кондаурову за 20 лет службы и присвоение первых офицерских погон Марии Андреевне Витвицкой — теперь она младший лейтенант полиции.



Память коллег, погибших при исполнении, почтили минутой молчания. Как отметила Наталья Козлова, инспекторы не только следят за порядком на дорогах, но и помогают участникам движения, проводят профилактику, работают с детьми и первыми приходят на помощь в сложных ситуациях.