Константин Меладзе стал гражданином Грузии

Украинские композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе, известный по работе с группой «ВИА Гра» и созданию хитов для многих звезд российской и украинской эстрады, тайно получил гражданство Грузии, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

До этого у бывшего мужа Веры Брежневой был украинский паспорт, который он обновил в 2024 году. Однако грузинское законодательство запрещает двойное гражданство. Исключение делается только при наличии личного разрешения президента страны, но официального одобрения от Михаила Кавелашвили Меладзе не получил. Это значит, что для получения грузинского паспорта композитору, скорее всего, пришлось отказаться от украинского удостоверения личности.

Примечательно, что при последнем обновлении украинского паспорта Меладзе лишился своего отчества — Шотович. Украинские власти посчитали этот элемент «советским наследием» и исключили его из ID-карты нового образца. В настоящее время композитор проживает в Италии.

Ранее певец Валерий Меладзе показал редкие фотографии с братом в день рождения.