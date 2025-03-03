Праздник Широкой Масленицы с размахом провели в Талдомском округе

В Талдомском округе простились с зимой на празднике Широкой Масленицы. Народные гуляния прошли в прощеное воскресенье в парке «Солнечный берег».

Праздник собрал множество гостей, в том числе и семей. Всем пришедшим в шапках-ушанках или платке вручили сладкие подарки. Съедобные презенты делали веселые коробейники, которые уже на входе дарили посетителям хорошее настроение.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Можно было посетить ярмарку, аттракционы, фотозоны и мастер-класс по приготовлению самых вкусных блинов. Самые смелые на празднике пытались покорить масленичный столб за ценные подарки. Развлечения были на любой темп активности и вкус.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Кульминацией праздника стало сжигание чучела, что ознаменует на Масленицу прощание с зимой и долгожданную встречу весны. Посетители остались в восторге от организованного мероприятия, напоминать о котором будут яркие фотографии и сувениры с ярмарки.