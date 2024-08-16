Праздник соседей микрорайона «Кантемировский» прошел в Наро-Фоминске

«Улицы, как и люди, имеют свою биографию. Они рождаются, растут, взрослеют. Родина начинается с той улицы, где ты живешь. «Наша улица» — как часто мы произносим эти простые слова. А если вдуматься, в них таится так много любви к родному краю, воспоминаний и событий. Здесь вы родились и живете. Желаю вам тепла и радости в ваших семьях, жить в дружбе и мире со своими соседями по дому, на улице, в поселке, пусть в ваших домах царят благополучие и взаимопонимание! Будьте здоровы и счастливы!» — обратился к жителям председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.