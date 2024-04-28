Праздник труда состоялся во Фрязине

В Центре культуры и досуга города Фрязино состоялся традиционный Праздник труда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мероприятии приняли участие депутат нижней палаты российского парламента Александр Толмачев, депутат регионального парламента Александр Калтайс и председатель Совета депутатов Фрязина Елена Романова.

В ходе Праздника труда заслуженным работникам разных сфер города были вручены областные и муниципальные награды.

По словам главы наукограда Дмитрия Воробьева, в этот раз не только чествовали лучших, а также и устанавливали более прочные дружеские связи. Так, в рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве с городским Координационным советом профсоюзов и Территориальным объединением работодателей, а также председателем Совета директоров компании «МАЙ» Игорем Лисиненко.

Он также подчеркнул, что депутаты Госдумы и Мособлдумы поблагодарили жителей Фрязина за неоценимый вклад в развитие наукограда.