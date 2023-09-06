Праздник урожая состоится на ферме в Подмосковье
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В эти выходные на ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки под Серпуховом пройдет праздник, посвященный осени и закрытию летнего сезона. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
Для посетителей подготовят конкурсы, фермерские квесты, песни, танцы, хороводы, развлекательные программы с аниматорами, арбузные мастер-классы и викторины. Кроме того, гости смогут посетить экскурсии и познакомиться с обитателями фермы. Отдельную развлекательную программу подготовят для детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.
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