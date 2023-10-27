Праздник урожая состоялся в Талдом

Мероприятие прошло в формате ярмарки, где горожан и гостей Талдома ждала продукция фермерских и личных хозяйств: молочные продукты, овощи, мясо, мед и даже домашние сладости. На фестивале люди могли не только приобрести что-то у местных фермеров, но и найти работу в сельскохозяйственной отрасли с достойной зарплатой.

Не обошлось и без мастер-классов от талдомских рукодельниц. Сами мастерицы также представили свои изделия на выставке. Помимо этого, в рамках фестиваля состоялось вручение памятных дипломов победителям кулинарного конкурса «Соленья-Варенья».

Как отметил глава Талдома Юрий Крупенин, фестиваль призван не только собрать жителей и гостей муниципалитета в теплой осенней обстановке, но и популяризировать институт фермерства. Так, это помогает как крупным, так и малым сельскохозяйственным предприятиям региона и округа.